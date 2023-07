Sonnabend könnte der bisher heißeste Tag des Jahres werden. Die Höchstwerte sollen in Sachsen zwischen 34 und 37 Grad Celcius, in den Bergen nur wenig kühler bei 27 bis 33 Grad liegen. Am heißesten soll es in der Region Halle/Leipzig und im Elbtal werden. Die Höchstwerte werden vermutlich am späten Nachmittag erreicht. Der bisher wärmste Tag in diesem Jahr war der 9. Juli. In Torgau und Schkeuditz wurden jeweils 35 Grad gemessen.