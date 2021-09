Durchwachsenes Wetter und coronabedingte Einschränkungen haben den sächsischen Freibädern eine eher enttäuschende Saison eingebracht. Die Bäder in der Landeshauptstadt Dresden verzeichneten etwa 164.000 Besucherinnen und Besucher in diesem Sommer, wie die Stadt mitteilte. Das seien knapp 70.000 weniger als im Jahr 2020. "Das Ergebnis liegt hinter unseren Erwartungen zurück. Das Freibadgeschäft ist allerdings sehr wetterabhängig, sodass der viele Regen und die kalten Temperaturperioden einen großen, negativen Einfluss darauf hatten", sagte ein Sprecher.

Auch in Chemnitz ist die Saison mit knapp 45.000 Schwimmerinnen und Schwimmern nach Einschätzung der Stadt "nicht zufriedenstellend" verlaufen. Einzig der Monat Juni sei mit kürzeren Schönwetterphasen und hohen Nutzungszahlen einigermaßen erfolgreich verlaufen, heißt es aus dem Rathaus. Im Vergleich zum Vorsommer sei die Zahl der Besucher um mehr als 10.000 gesunken. Besonders im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie sei der Besucherschwund auffällig: Mehr als 100.000 Menschen waren 2019 in den Chemnitzer Freibädern. Grund für den Rückgang dürfte auch sein, dass die Einrichtungen in diesem Jahr wegen der Corona-Schutzmaßnahmen erst am 5. Juni öffneten und die Besucherzahlen zwischenzeitlich eingeschränkt wurden.