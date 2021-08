Das Wochenende wird hochsommerlich, der heutige Freitag wird vorerst der heißeste Tag sein. Am heutigen Donnerstag ist es zunächst sonnig. Später können lockere Wolken aufziehen. Es soll aber trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zwischen 19 und 29 Grad Celsius. Am Freitag klettert das Quecksilber gut 30 Grad. Am Abend können einzelne Gewitter entstehen. Am Wochenende scheint die Sonne, es gibt nur gelegentlich Wolken. Die Temperaturen sinken wieder leicht auf 22 bis 28 Grad. In der kommenden Woche wird es kühler und trüber. Dann macht sich die heiße "Elfi" - so der Name des Sommerhochs - schon wieder aus dem Staub.