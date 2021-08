Tja, und die Erzgebirger, die zeigten am Wochenende mal wieder, dass sie trotz der Hitze nicht anders können: In Crottendorf wurde gelichtelt und in Neudorf-Sehmatal schnallten sie sich mitten im Sommer die Ski an die Füße. 38 Sportlerinnen und Sportler aus fünf Nationen traten zum FIS-Gras-Skirennen an. Es war der einzige Wettbewerb, der in diesem Jahr in Deutschland ausgetragen wird. Die gutgelaunten Besucher am Schanzenauslauf freuten sich nicht nur über das sportliche Großereignis, sondern auch das schöne Wetter: "Sonne, blauer Himmel – was wollt ihr denn noch mehr?", rief eine Besucherin unserer Reporterin fröhlich zu.