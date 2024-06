Bildrechte: picture alliance / dpa-tmn | Christin Klose

Ausflugstipps Sommerferien in Sachsen: Hier können Sie Urlaub zuhause machen

18. Juni 2024, 11:53 Uhr

Was sollen wir unternehmen in sechs Wochen Ferien? Die sächsischen Sommerferien starten am 20. Juni und viele Eltern fragen sich, wie sie die Kinder und Jugendlichen beschäftigen können. MDR SACHSEN hat Vorschläge für Ausflüge und andere Aktivitäten in den Städten und den Regionen zusammengestellt.