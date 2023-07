Im UNESCO-Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft sind Veranstaltungen für Kinder, Teenies und Erwachsene geplant: Dort kann man an jedem Mittwochvormittag ab 10 Uhr bei einer Führung durch die Dauerausstellung des Besucherzentrums Haus der Tausend Teiche in Wartha "auf Augenhöhe mit Karpfen und Co" gehen. Am 29. Juli sind alle zum 12. "Rangertag" ins Biosphärenreservat eingeladen. Naturbegeisterte Kinder und ihre Familien können an Stationen rings um die Teichgruppe Guttau viel über die Natur der Oberlausitz und die Arbeit der Ranger erfahren.



Am 13. August warten Informations- und Mitmachangebote inklusive Tomaten-Tauschbörse beim Sommerfest an der Naturschutzstation Friedersdorf bei Lohsa auf Familien und Gäste. Tomatenfans können ihre mitgebrachten Früchte tauschen, neue Sorten kennenlernen und Saatgut für den Garten gewinnen. Ein Showkoch wird zeigen, wie vielfältig Tomaten in der Küche einsetzbar sind.



An mehreren Tagen heißt es beim Kinosommer im alten Schafstall "Film ab" auf dem Hof des Biosphärenreservats in Wartha. Am 26. August folgt "Das große Krabbeln". Forstoberrat Torsten Roch nimmt Interessierte mit auf Entdeckungsreise in die faszinierende Welt der Ameisen.