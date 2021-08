Vor einer Woche habe ich an dieser Stelle behauptet, ich würde nur so nebenbei grillen. Der Zeitpunkt, an dem ich diese Aussage revidieren muss, ist schneller da, als ich gedacht habe. Heute kommt Arbeit auf mich zu. Mein Kollege steht vor der Tür, einen Sack Holzkohle in der einen, eine Einkaufstüte voll mit Obst, Schokolade und Marshmallows in der anderen Hand. Dazu balanciert er einen Topf mit Grünzeug. Was er mit dem Basilikum will, möchte ich wissen. "Das ist Minze, du Pfeife!", sagt er. Grünen Daumen? Hab ich!