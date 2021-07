Der Rost ist in meinen Augen der wichtigste Teil des Grills, nämlich jene Fläche, auf der das Grillgut zubereitet wird. Deshalb bedarf er einer besonderen Aufmerksamkeit in Sachen Pflege. Mein Vater benutzte dazu eine einfache Drahtbürste, mit der die Reste des vorausgegangenen Grillabends entfernt wurden. Danach wurde der Rost über den angeheizten Grill gelegt und liebevoll mit einem Stück Speck eingerieben. Das hatte zwei Vorteile: Die Oberfläche wurde richtig sauber und bekam eine Art Antihaftbeschichtung. Clever!

Wenn bei uns gegrillt wird, gibt es eine klare Aufgabenverteilung. Die hat sich bewährt, da sich alle Beteiligten nicht in die Quere kommen. Wenn der Einkauf erledigt ist, wird das Grillgut vorbereitet. Meist kümmert sich meine Freundin um Fisch , Käse oder Gemüse , ich bin für Brätel, Fleischspieße und Bratwürste verantwortlich. Natürlich kommen bei uns auch Salate, Brot, Brötchen und Fingerfood auf den Tisch. Die Zubereitung obliegt ebenfalls meiner Freundin. Jeder macht das, was er besonders gut kann.

Schnell und lecker: Fetakäse vom Grill Alufolienblätter bereitlegen (etwas kleiner als ein A4-Blatt). Etwas Olivenöl auf die vorbereiteten Folien geben. Fetakäse in der Mitte halbieren und die Hälften auf die Folien legen. Tomaten aufschneiden und gemeinsam mit etwas Basilikum auf den Fetakäse legen. Das ganze mit Zitronenpfeffer würzen. Gegebenenfalls noch etwas Olivenöl hinzugeben. Die Folien an den Ecken nach oben biegen und etwas zusammenknäulen. Die fertigen Pakete dann bei mittlerer Hitze etwa fünf bis zehn Minuten auf dem Grill erhitzen.

Der Grill selbst in dann aber ganz klar mein Einsatzbereich. Da ich meist schon im Voraus weiß, was auf den Grill kommt, überlege ich mir, in welcher Reihenfolge ich das Grillgut zubereite. Dabei kommt es natürlich darauf an, ob alles möglichst gleichzeitig fertig werden soll oder ob man verschiedene Esserinnen und Esser unter einen Hut bekommen will. Ich grille in der Regel zuerst die "Kindergerichte", damit die Hungrigsten schnell versorgt sind.