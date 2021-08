Cocktail aus Salat

Das gilt auch für die Beilagen. Kartoffelsalat mit Wurst fällt aus. Also gibt es Nudelsalat mit Tomaten, Rucola und gerösteten Pinienkernen. Als wir vergangene Woche gegrillt haben, habe ich eine Kombination entdeckt, die ich so nicht erwartet habe. Ich oute mich hiermit als Banause, aber ein Salat aus Melone, Minze und Feta war mir neu. Als meine gute Freundin Anne damit ankam, dachte ich: Cool, das ist rot, also Tomatensalat! Ich war nicht darauf vorbereitet, dass der Löffel im Mund plötzlich süß ist und meine Zunge explodiert. Aber für warme Sommerabende: absolut perfekt. Der Salat ist ein bisschen wie Cocktail trinken, nur mit kauen.

Wassermelone, Feta und Minze im Salat. Ein Fest für die Geschmackssinne. Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob Wassermelonensalat mit Feta - Meine Sommerentdeckung bisher ist der Salat aus Wassermelone und Feta. Das Rezept ist nicht schwer.

- Eine schöne, reife Wassermelone in Würfel schneiden und etwas abtropfen lassen, den Feta auch.

- Dabei für das Dressing etwas Weißweinessig mit Salz würzen und kräftig rühren. Olivenöl und eine Limette hineinpressen.

- Zum Schluss einen Löffel Honig hinzufügen und mit Salz und Pfeffer würzen. Dann alles vorsichtig vermengen, ein paar Blätter Minze als Deko. Fertig.

Mittelmeerurlaub im Garten

Ein Beilagen-Geheimtipp: Feta in einer Auflaufform mit Oliven, Tomaten, Knoblauch, Zwiebeln und was das Gemüsefach noch so hergibt in Olivenöl ertränken und dann in den Ofen stellen, bis das Öl brutzelt und es nach Trattoria riecht. Ist zwar kein "Grillen", aber das muss ja niemand wissen. Dann noch gutes Brot, etwas Salz, Pfeffer und Saucen auf den Tisch – und es ist fast wie Italien. Wer braucht schon Thüringen, wenn er das Mittelmeer zu Hause haben kann?

Die wichtigste Frage bleibt unbeantwortet

Nur eine Frage bleibt, auch nach Hunderten Abenteuern am vegetarischen Grill: Wann genau sind Tofu/Saitan/Weizen-Wüstchen durchgegart? Das konnte mir bisher niemand beantworten. Die Erfahrung zeigt: Wenn’s schwarz ist, war es zu lang. Wir haben uns drauf geeinigt, dass die Würste bereit sind, wenn die Abdrücke vom Rost schön dunkelbraun sind und es zischt. Damit waren bisher alle zufrieden.

Auch das Kind, das fleißig mitgeholfen hat. Denn nachdem bei der großen Grillaktion alle Erwachsenen schon im Fresskoma am Tisch saßen, hat der Neunjährige munter weiter Grillkäse und Tofuwürstchen in sich hinein geschaufelt. Kann auch daran liegen, dass ins Bett gehen uncool ist, wenn man schon Sommerferien hat. Aber ich schiebe es auf meine Grillkünste.

Am Ende sind sogar alle satt geworden. Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

Bier für den Eigenbedarf

Wer jetzt noch nicht davon überzeugt ist, dass man mit fleischlosen Alternativen auf dem Grill genau so viel Spaß haben kann wie mit Steak und Bratwurst, dem möchte ich zum Abschluss den wichtigsten Hinweis an die Hand geben: da kein Fett auf die Kohle tropft, muss man nicht ablöschen. Das heißt: Das Bier ist einzig und allein zum Trinken da. Probieren Sie es aus. Prost!

Fazit

Ein warmer Sommerabend, gute Freunde, guter Wein und gutes Essen - was will man mehr? Vegetarisches Grillen ist lecker, leicht und eine hervorragende Idee, die mindestens genauso abwechslungsreich daherkommt Grillgut aus der Fleischtheke. Rezepte gibt es in Hülle und Fülle - also keine Scheu!

Geeignet für

... alle, die gern grillen, auf Fleisch verzichten möchten und nach einer Alternative suchen.

... alle anderen auch.

Daran sollte man denken

Grillzange, Grillschürze

Opas Blasebalg

den Tisch decken

Grillkäse tropft gern, also häufig wenden

Tipp

Feta vorher im Ofen zubereiten

Es gibt große geschmackliche Unterschiede bei Fleischersatzprodukten. Am besten einfach durchprobieren, was das Regal hergibt.

Wenn man schon mal da ist

... hat ein gutes Glas Weißwein noch keinem geschadet.

Bloß nicht