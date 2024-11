Neun Brücken sollen mit höherer Priorität behandelt werden - Agra-Brücke in Leipzig

- drei Brücken in Bad Schandau

- Brücke an der Bundesstraße 169 über den Gärtitzer Bach

- Brücke an der Bundesstraße 156 bei Uhyst

- Brücke an der Staatsstraße 46 über die Pleiße bei Markkleeberg

- Brücke an der Staatsstraße 127

- Brücke an der Bundesstraße 101 bei Großenhain