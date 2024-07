Auswirkungen hatte der Unfall auf den Schienen auch auf die nahegelegene B178. Wie die Polizeidirektion Görlitz informierte, musste die Fahrbahn für die Autos per Absperrung verkleinert werden, damit die Rettungskräfte an der Bahnstrecke genügend Platz hatten. Der Verkehr habe dennoch in beide Richtungen fließen können, hieß es.

Anders war das in Zittau. Dort sind laut Polizei zahlreiche Straßen überflutet worden. In der Südstraße fuhr ein Autofahrer in eine solche Straße hinein und kam nicht mehr weiter. Feuerwehr und Passanten halfen dem Fahrer, das Fahrzeug aus dem Wasser zu befreien. Neben den überfluteten Straßen gab es auch Bäume, die entwurzelt wurden. In der Zittauer Albert-Schweitzer-Straße und in der Brückenstraße waren drei Bäume davon betroffen, teilte die Polizei mit.