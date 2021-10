Freital feiert groß seinen 100. Geburtstag. Am Feitagabend beginnt das Festwochenende um 18 Uhr auf dem Freitaler Neumarkt. Die Spielbühne Freital und das Dresdner Salonorchester gestalten das Bühnenprogramm, in dem die Geschichte Freitals in szenischen Episoden und Fotos erzählt wird. Unter dem Titel "Karl Pouvas Fotoschau - 100 Jahre. 10 Bilder. 1 Abend" sind Bilder des 1903 in Deuben geborenen Freitaler Fotopioniers zu erleben.

Am Sonnabend und Sonntag können sich Besucher beim Bürgerfest auf dem Neumarkt und im Windbergpark von regionalen Bands und Musikern unterhalten lassen. Am Sonntag gibt es nach einem großen ökumenischen Open-Air-Gottesdienst im Windbergpark (Beginn: 10 Uhr) ein großes Kinderprogramm.

Radebeul und Meißen feiern an diesem Wochenende ihre Weinfeste in etwas verkleinerter Form als noch 2019. In Radebeul sind das konkret das Herbst- und Straßentheaterfestival. Auf mehreren Veranstaltungsinseln rings um den Dorfanger in Altkötzschenbroda gibt es Wein und Wandertheater zu erleben. Das Programm dazu finden Sie hier.



Auch in Meißen feiern Stadt und Winzer ihren Wein mit Insellösungen in der Altstadt. Stadt und Gewerbeverein laden zum "Inselhopping" auf die Plätze in der Altstadt ein, ein Rummelplatz steht am Elbufer. Nur der Markt an sich ist kein Festgelände. Einige Winzer öffnen auch ihre Weingüter und Höfe. Das Programm zum Festwochenende finden Sie hier. Bildrechte: IMAGO / Ralph Peters

In Leipzig hat am Freitag die erste große Publikumsmesse Sachsens geöffnet: die Messe "Modell, Hobby, Spiel". Nach der langen Messepause sind große und kleine Sportskanonen, Würfelprofis oder Künstler eingeladen, sich auf der Neuen Messe auszuprobieren und Neues für ihre Hobbys zu entdecken. Die kunterbunte Spielwiese ist bis Sonntag geöffnet. 320 Ausstellende zeigen ihre Neuheiten. Für die Messe gilt 3G: Besucher müssen entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Bildrechte: Leipziger Messe/Tom Schulze

Bis zum Sonntagabend wird die Renaissancestadt Torgau wieder leuchten. Die Nordsachsen feiern Kirchweih: Vor 476 Jahren hatte Martin Luther die Schlosskirche als ersten protestantischen Kirchenbau geweiht. Die märchenhafte Lichtkunst mit Videoinstallationen und Projektionen (Schlossvorplatz) kündigt gleichzeitig die Landesgartenschau ab Ende April 2022 in Torgau an.

In Chemnitz lassen es am Sonnabend Rockbands beim ersten Rockfest krachen. Das Motto "Back On Stage" verweist darauf, dass die Bands nach fast 1,5 Jahren Bühnenabstinenz endlich wieder live spielen wollen (16 bis 22 Uhr, Küchwaldbühne).

Auf Schloss Klaffenbach öffen am Sonntag 100 Direktvermarkter und Handwerker aus der Region ihre Verkaufsstände im romantischen Wasserschloss-Ambiente. Neben den Angeboten des Herbst-Naturmarktes und Musikerlebnissen können sich Besucher über die Vielfalt einheimischer Pilz- und Apfelsorten informieren.