Koch hat sich bereits auf Landesebene engagiert für die Rechte queerer Menschen stark gemacht. In ihrer neuen Rolle will sie sich weiter für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt einsetzen. "Ich bin selbst Teil der Community und weiß aus meiner sächsischen Heimat, was es bedeutet, im ländlichen Raum Vielfalt zu leben", sagte Koch am Mittwoch. Ihre Aufgabe verstehe sie als "Anwältin queerer Menschen in ganz Deutschland".