Bildrechte: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Bezahlbarer Wohnraum 174,4 Millionen Euro vom Bund: Sachsen will in sozialen Wohnungsbau investieren

Hauptinhalt

28. Mai 2025, 17:36 Uhr

Sozialwohnungen in Sachsen werden vor allem in Leipzig und Dresden gebraucht. Hier ist der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum besonders groß. Nun gibt es mehr als 174 Millionen Euro vom Bund zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus und zum Ausbau von Wohnheimplätzen für junge Menschen. Aus der Politik kommen aber auch Forderungen nach besseren Förderbedingungen und vereinfachten Bauverfahren.