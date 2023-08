Unter anderem soll Staatssekretär Vogel gegen das sogenannte Mitwirkungsverbot verstoßen haben. Als ehemaliger Abteilungsleiter soll der Dresdner entgegen interner Richtlinien an der Vergabe von Fördermitteln an Vereine wie den Ausländerrat Dresden beteiligt gewesen sein. Vogel war früher Vorsitzender dieses Vereins. Außerdem habe er Fördermittel an einen Verein vergeben, in dem seine Lebensgefährtin Geschäftsführerin ist. Vogel (Jahrgang 1979) war seit Juli 2021 Staatssekretär im Ministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt.