In der Schule am Palmengarten in Leipzig wurde 2021 aus einem pauschalen Schulstart für alle um 8.00 Uhr ein zweigeteilter Schulbeginn, sagt Schulleiterin Mandy Frömmel-Barhdadi. "Bei den jüngeren Klassenstufen, also fünfte und sechste Klasse, beginnt der Unterricht um 7.50 Uhr, in etwas größeren Jahrgängen, also ab der siebten Klasse, beginnt unser Unterricht um 8.45 Uhr."