Hinzu komme noch der Mindestlohn in Deutschland. In Polen würden die Erntehelfer für 2,50 Euro pro Stunde arbeiten. In Deutschland soll der Mindestlohn ab Oktober zwölf Euro betragen. "Die Lohnkosten machen uns kaputt. Der Verbraucher wird die höheren Preise irgendwann nicht mehr zahlen wollen und auf andere Waren zurückgreifen", ist sich Meinert sicher. In Zukunft würden so 50 Prozent des Spargelanbaus in Deutschland verschwinden.