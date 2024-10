CDU, BSW und SPD in Sachsen setzen ihre in der vergangenen Woche unterbrochenen Sondierungsgespräche fort. Das haben die drei Parteien am Montag in Dresden nach einem Treffen ihrer Spitzenvertreter mitgeteilt. "Missverständnisse im Umgang miteinander" seien ausgeräumt worden. Bis zum 7. November sollen die sondierenden Arbeitsgruppen Ergebnisse vorlegen.