In Sachsen hat die SPD grünes Licht für die Aufnahme von Sondierungsgespräche mit der CDU und dem BSW gegeben. Der SPD-Landesvorstand fasste am Donnerstagabend einen Beschluss dazu mit 15 Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Sachsen ist bereit zur Sondierung für eine mögliche Regierungskoalition mit der CDU. Das bestätigte am Donnerstagabend die BSW-Parteivorsitzende in Sachsen, Sabine Zimmermann.