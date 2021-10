Michel sagte in ihrer Rede vor den Delegierten, sie wolle für eine "vielfältige, eine starke, eine einige und optimistische Partei" kämpfen, "die vor Ort ein Partner für die Menschen ist". Homann sagte, die SPD müsse "zwei Dinge miteinander vereinen": Sie müsse "in Regierungsverantwortung unser Land besser, gerechter und zukunftsfähiger" machen und zugleich "als eigenständige Partei stärker wahrnehmbar" werden.

Der bisherige SPD-Landeschef Martin Dulig trat nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr an. Auf dem Landesparteitag hat er die Partei mit dem Rückenwind der Bundestagswahl zu Selbstbewusstsein aufgerufen. "Wir müssen uns breiter aufstellen als eine Partei, die auch in Sachsen eine Alternative zur CDU werden kann", sagte Dulig in seiner Abschiedsrede.