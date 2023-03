Humanitäre Hilfe Hohe Spenden aus Sachsen für Erdbebenopfer in Türkei und Syrien

Das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien berührt auch die Menschen in Sachsen. Wie einej aktuelle Umfrage ergeben hat, ist die Spendenbereitschaft im Freistaat hoch. So hätten im Zuge des Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" knapp 5.200 Menschen aus Sachsen gespendet.