Ab Montag müssen Autofahrer auf Sachsens Autobahnen Geduld haben. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, kommt es auf der A4 in Dresden aufgrund von Vermessungsarbeiten bis Freitag zu Sperrungen von Fahrspuren. Betroffen sei der Bereich der Anschlussstelle Wilder Mann Richtung Görlitz und der Bereich der Anschlussstelle Hellerau Richtung Chemnitz. Der Verkehr werde jeweils auf der verbleibenden Spur an der gesperrten Stelle vorbeigeführt.

Entwässerungsarbeiten stehen ab Montag auf der A4 zwischen dem Rastplatz Löbauer Wasser und der Anschlussstelle Weißenberg auf dem Plan, teilte die Autobahn GmbH mit. Gleiches gelte für den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Mitte und Frankenberg. An beiden Orten finden die Arbeiten in beiden Fahrtrichtungen statt. Der Verkehr wird ebenfalls über die verbleibende Spur an den Baustellen entlanggeleitet.