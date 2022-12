Seit 1994 gibt es den Verein und bietet einen sicheren Ort für queere Menschen, die gerne Sport machen. Ralph Schlögl ist seit Anfang an mit dabei. Gemeinsam mit einem befreundeten Paar hat er den Klub als Volleyball-Verein gegründet, "obwohl ich mit Volleyball eigentlich nicht viel am Hut hatte." Heute bietet der Verein Volleyball, Badminton und Tischtennis an. In den Gründungsjahren war "Der Bogenschütze" einer der ersten homosexuellen Sportvereine in Ostdeutschland. "Man hat das nach der Wende aus den alten Bundesländern so kennengelernt", erklärt Schlögl.

Ralph Schlögl (rechts) und Stefan Grunwald sind durch ihre Zeit im Sportverein Freunde geworden. Bildrechte: MDR/Tobias Zuttmann