Der erste Platz für den "Sprachpanscher des Jahres" geht in diesem Jahr an die Rektorin der TU Dresden, Ursula Staudinger. Der Verein Deutsche Sprache (VDS) kritisierte den "unreflektierten Umgang mit Denglish" an der Technischen Universität. Laut Verein müsse Sprache vor allem an Universitäten verständlich bleiben. "Wer lehrt, darf sich nicht hinter vermeintlich angesagten Floskeln und Sprach-Mischmasch verstecken", so der VDS-Vorsitzende Prof. Walter Krämer.