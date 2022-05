Kriminalität Geringe Aufklärungsquote bei Spritklau in Sachsen - So können Sie sich schützen!

Das betrifft weitere Fälle von Sprit-Diebstahl in Sachsen ebenso: In Leisnig pumpten Täter am Osterwochenende 650 Liter Diesel aus einem Kran. In Dresden zapften Diebe an einem Mai-Wochenende 600 Liter Diesel im Wert von 1.200 Euro aus den Tanks von vier Lastwagen auf einem Firmengelände. Kurz darauf stahlen Unbekannte in Dresden in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch 400 Liter Diesel aus drei Baggern. Die Baufahrzeuge waren auf zwei umzäunten Baustellen abgestellt.

Baufahrzeuge auf großen Baustellen (Archivbild) werden häufig nachts von Spritdieben aufgesucht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK