Energie Spritpreise auch in Sachsen in diesem Jahr so hoch wie nie

Dass die Spritpreise in diesem Jahr in Deutschland durch die Decke gegangen sind, ist kein Geheimnis. Nun steht aber fest: 2022 ist ein Rekordjahr - noch nie war der Sprit in Deutschland so teuer. Allerdings gibt es regionale Unterschiede. Im Oktober war Dresden die deutsche Großstadt, in der Autofahrerinnen und Autofahrer am tiefsten für Benzin ins Portemonnaie greifen mussten. Dem Klimaschutz hat das trotzdem nicht geholfen.