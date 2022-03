Ich denke, man kann nur über eine temporäre Aussetzung der Steuern auf Kraftstoff nachdenken. Es ist ja bekannt, dass wir in Deutschland eines der Länder sind, mit den höchsten Steueranteilen auf Kraftstoff. Dort muss man was tun. Gerade wenn ich in unser Nachbarland schaue, nach Polen. Dort ist der Sprit circa 45 Cent günstiger als in Deutschland. Das ist die Bestandsaufnahme vom letzten Donnerstag. Was heute dort ist, kann ich nicht sagen. Aber das ist schon gewaltig.