Auch das Brunnenfest in Bad Elster wird in diesem Jahr ausfallen. Das Veranstaltungskonzept soll überarbeitet werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Brunnenfest zählt zu den traditionsreichsten Veranstaltungen im Staatsbad. Die für Juni geplante Auflage soll nun 2026 stattfinden. Künftig wechselt das Fest jährlich mit dem Rhododendron-Fest im Mai. So soll sichergestellt werden, dass beide Feste weiterhin in guter Qualität über die Bühne gehen können.