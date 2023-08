Außerdem sollen Maßnahmen zum Schutz vor Radon gefördert werden. Das radioaktive Gas ist vor allem in der Erzgebirgsregion ein Thema, wo früher Uran abgebaut wurde. Gefördert werden können Baumaßnahmen, die den Eintritt von Radon in Innenräume verhindern, lüftungstechnische Maßnahmen sowie Anlagen zur Absaugung.

Der Minister stellte klar, dass Radon in Teilen Sachsens ganz natürlich vorkomme. "Wird es jedoch über einen längeren Zeitraum in höheren Konzentrationen eingeatmet, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Lungenkrebs", so Günther. "Allerdings kann und soll man Vorkehrungen treffen, damit die Belastung in Gebäuden gering bleibt."