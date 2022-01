Matthias Hasberg hat sich die Zahlen zu den Menschen besorgt. Hasberg ist Sprecher der Stadt Leipzig und sagt: "Es sind im Moment knapp unter 9.000 Mitarbeiter in der Stadtverwaltung." Das klinge viel, "wenn man es mal vergleicht mit anderen Städten in Deutschland, dann ist das leicht unterdurchschnittlich, so hat Stuttgart z.B. um die 15.000, Düsseldorf auch knapp über 10.000 Mitarbeiter."