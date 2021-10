Der Präsident des Deutschen Städtetages, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, fordert eine Einführung der 2G-Regelung für "sensible" Bereiche.

Mit Blick auf den Winter hat der Präsident des Deutschen Städtetages, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), eine schnelle Einführung der 2G-Regelung in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen und Kitas gefordert. "Das sollte gelten für Beschäftigte, Besucherinnen und Besucher und alle, die dort geimpft werden können“, sagte der Leipziger Oberbürgermeister den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die Bundesländer hatten sich am Freitag gegen ein Ende des Corona-Ausnahmezustands schon zu Ende November ausgesprochen und sich damit gegen den Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gestellt. Er hatte ein Auslaufen der sogenannten epidemischen Lage in Aussicht gestellt. Die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ ist in der Pandemie Voraussetzung für die Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und Versammlungsverbote zur Eindämmung der Verbreitung des Virus. Sie muss vom Bundestag beschlossen werden und gilt dann für längstens drei Monate. Der aktuelle Beschluss gilt bis zum 24. November.