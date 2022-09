Im Juli 2021 waren auch in Sachsen Orte von schweren Unwettern betroffen und sturzflutartig überschwemmt worden. Der Bund stellt über den Freistaat den Geschädigten Geld für den nachhaltigen Wiederaufbau zur Verfügung. Wie das sächsische Wirtschaftsministerium am Freitag informierte, läuft nun die Frist für Förderanträge von Privatpersonen und Unternehmen zum 30. September dieses Jahres aus.

Bisher seien in Sachsen rund drei Millionen Euro beantragt worden. Die ursprüngliche Antragsfrist bis 30. Juni 2023 wurde auf den 30. September vorverlegt, um "nicht benötigte Mittel in die Beseitigung der infrastrukturellen Schäden insbesondere in die öffentliche Infrastruktur zu lenken", so das Wirtschaftsministerium.