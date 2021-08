Der starke Regen von bis zu 70 Liter pro Quadratmeter hat in der Nacht zu Sonnabend im Zwickauer Land zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Einige Einsätze sind noch nicht abgeschlossen. Wie die Rettungsleitstelle in Zwickau mitteilte, sind gegenwärtig noch Kameraden auf der B173 bei Schönfels zu Gange, weil dort Schlamm vom Feld auf die Fahrbahn gespült worden ist. Die Bundesstraße ist deshalb den Angaben zufolge momentan halbseitig gesperrt. Feuerwehr und Straßenmeisterei seien dabei, die Straße zu reinigen, hieß es.

Die Wassermassen haben die S 245 vollständig überspült. Bildrechte: Bernd März

Überflutete Straßen und Keller

Ähnlich war die Lage in Gersdorf, wo es nach Informationen der Rettungsleitstelle seit dem Vormittag reichlich zehn Feuerwehreinsätze gab. In dem Ort wurde ebenfalls Schlamm vom Feld auf die Hauptstraße gespült. Auch die Siedlerstraße wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr öffnete daraufhin die Gullydeckel, damit das Wasser wieder abfließen kann. Neben den Straßen liefen außerdem ein Garagenhof sowie das Freibad voller Wasser.

Im Glauchauer Ortsteil Niederlungswitz trat nach Angaben der Leistelle der Lungwitzbach an der Staatsstraße 245 über die Ufer, so dass entlang des Baches fünf Keller und eine Baustelle ausgepumpt werden mussten. Darüber hinaus mussten die Kameraden eine Stützwand mit Sandsäcken und Holzbowlen vor den Wassermassen schützen. Laut Landeshochwasserzentrum hatte der Lungwitzbach am Sonnabend um 11 Uhr einen Wasserstand von 1,81 Meter erreicht, so dass Alarmstufe 2 (ab 1,80 Meter) in Kraft trat. Gegen 16:30 Uhr war der Pegel auf 1,14 Meter zurückgegangen. Normalerweise beträgt er nur 42 Zentimeter.

Das Wasser kommt den am Straßenrand stehenden Häusern immer näher. Die Feuerwehr verteilte deshalb Sandsäcke. Bildrechte: Bernd März

Steine, Schlamm und Gullydeckel auf der Straße

Im Einzugsbereich der Rettungsleistelle Chemnitz war vor allem der Landkreis Mittelsachsen betroffen. Insgesamt 26 Mal musste die Feuerwehr laut Leitstelle ausrücken, allein achtmal in Burgstädt, um Keller auszupumpen. Wasser im Keller gab es zudem in Lunzenau sowie in der Gemeinde Königshain-Wiederau. Im Ortsteil Stein wurden außerdem Steine und Schlamm auf die Bergstraße gespült. Im Chemnitzer Stadtteil Einsiedel sorgte der Regen dafür, dass ein Gullydeckel angehoben wurde und auf der Fahrbahn lag. Die Rettungsleitstellen weisen darauf hin, dass die tatsächliche Zahl der Einsätze aufgrund von Nachmeldungen noch höher liegen kann.

Bach drohte in Podelwitz überzulaufen

Angespannt ist die Lage auch in Colditz im Landkreis Leipzig. Wie ein Reporter berichtet, drohte in Podelwitz ein kleiner Bach über die Ufer zu treten. Nur wenige Zentimeter fehlten bis zum Überlaufen. Problematisch ist den Angaben zufolge derzeit vor allem, dass viele Böden vom Regen gesättigt sind und deshalb beispielsweise auf Feldern Wasser sofort abfließt. Kleine Rinnsale können so innerhalb kürzester Zeit anschwellen. Die für die kommenden Tage angekündigten Regenfälle könnten die Situation noch verschärfen.

Auch in Podelwitz stieg der Pegel eines kleinen Baches bedrohlich an. Bildrechte: Sören Müller