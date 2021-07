Das sächsische Landeshochwasserzentrum hat vor einem Anstieg der Wasserstände an der Neiße, der Oberen Elbe, der Schwarzen Elster und der Spree gewarnt. Lokal sei mit Alarmstufe 2 an den Pegeln zu rechnen, teilte das Landesumweltamt am Mittag mit. Grund sind Gewitter mit Starkregen und Hagel, die für Sonnabendnachmittag vorausgesagt sind. Teilweise können vor allem im Lausitzer Bergland und im Erzgebirge 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter fallen, punktuell sogar 80 Liter. Besonders in Gebieten mit bereits erhöhter Bodenfeuchte sei auch in den kleineren Fließgewässern mit einem sehr schnellen Anstieg der Wasserführung zu rechnen, so die Behörden.

Bereits am Morgen hatte ergiebiger Regen die Wasserstände vieler Flüsse in Sachsen steigen lassen. Nach Angaben des Landeshochwasserzentrums fielen örtlich mehr als 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Dadurch sei an der Wesenitz in Bischofswerda und am Klosterwasser in Panschwitz-Kuckau kurzzeitig die Hochwasserwarnstufe 1 erreicht worden. Insgesamt ist die Lage im Freistaat aber entspannt. Zudem steht nach Behördenangaben in den Talsperren und Speichern fast der komplette Hochwasserstauraum zur Verfügung.