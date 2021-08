Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen 16.211 Mädchen und 17.085 Jungen geboren. 2.632 Neugeborene besitzen nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Seit dem Jahr 2017 nimmt die Zahl der Babys in Sachsen wieder ab. Zugleich werden die Menschen älter. So führt die Statistik zum Jahresende 2020 insgesamt 818 Sächsinnen und Sachsen des Jahrgangs 1921 auf, die also in diesem Jahr ihr 100. Lebensjahr vollenden könnten.