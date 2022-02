Der staureichste Tag des Jahres in Sachsen war Montag, der 8. Februar, mit 431 gemeldeten Verkehrsstörungen und 1.088 registrierten Staukilometern. Schneefälle und Verwehungen hatten an diesem Tag erhebliche Verkehrsbehinderungen verursacht. Staureichstes Wochenende war das vom 31. Juli und 1. August in den Sommerferien. Der ADAC hat hier nach eigenen Angaben eine Staudauer von 125 Stunden gemessen.