Sachsen will wegen der finanziell schwierigen Lage in den kommenden Jahren Personal abbauen. Wie viele Stellen der aktuell rund 96.000 in der Landesverwaltung am Ende übrig bleiben, kann Finanzminister Christian Piwarz (CDU) derzeit nicht sagen. "Wir werden uns aber auf einen Personalabbaupfad begeben müssen. Das hängt auch mit der demografischen Entwicklung sowie der Arbeits- und Fachkräftesituation zusammen", sagte Piwarz der Nachrichtenagentur dpa.