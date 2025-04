Sachsen Weniger Babys sterben in ihrem ersten Lebensjahr

Welche Faktoren können den plötzlichen Kindstod begünstigen? Beim Syndrom des plötzlichen Kindstodes handelt es sich um den plötzlichen und unerwarteten Tod eines Säuglings, der in der Regel im Schlaf auftritt, ohne dass sich in der Vorgeschichte, in der Auffindesituation oder bei der Obduktion eine ausreichende todeserklärende Ursache finden lässt.



Betroffen sind Kinder vorwiegend innerhalb des ersten Lebensjahres, mit einem Gipfel vom 2. bis zum 4. Lebensmonat. Die genauen Ursachen sind bislang ungeklärt.



Klar ist aber, dass bestimmte Faktoren den plötzlichen Kindstod begünstigen wie z. B. das Rauchverhalten der Mutter in und nach der Schwangerschaft, das Schlafen des Neugeborenen in Bauchlage, Wärmestau oder eine Atembehinderung beim Säugling.