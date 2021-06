In Sachsen hat es im ersten Halbjahr 2020 keine einzige Selbstanzeige reuiger Steuersünder mit Kapitalanlagen in der Schweiz mehr gegeben. Die entsprechende Statistik wurde daraufhin eingestellt, wie eine Sprecherin des Finanzministeriums in Dresden auf Anfrage mitteilte. Schon 2019 hatten sich im Freistaat nur noch drei Bürger gemeldet, 2018 fünf und im Jahr zuvor 17. Dennoch flossen bis Mitte vergangenen Jahres noch einmal 335.899 Euro an Nachzahlungen in die Staatskasse. Seit Beginn der Statistik 2010 summieren sich die Einnahmen auf fast 7,9 Millionen Euro.