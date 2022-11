Zum Ausgleich der dramatischen Schäden in den sächsischen Wäldern durch Dürre, Stürme und Borkenkäfer-Befall will die Stiftung Wald in den nächsten Jahren gut vier Millionen Bäume pflanzen. Sie hat dazu die Kampagne "Mein Baum für Sachsen" ins Leben gerufen, die am Mittwoch im erzgebirgischen Mulda im Landkreis Mittelsachsen offiziell startet. Ziel sei es, bis 2027 so viele Spenden zu sammeln, dass für jeden Einwohner Sachsens ein Baum gepflanzt werden könne, sagte der Geschäftsführer der Stiftung, Henrik Lindner.

Die extremen Naturereignisse in den vergangenen Jahren haben dem Wald stark zugesetzt. "Das Problem in Sachsen ist nicht klein", sagte Lindner. Rund 30.000 Hektar seien durch Dürre mit Waldbränden, Stürme und Insekten vernichtet worden. Besonders dramatisch sei die Lage im Osten des Freistaates, also in der Sächsischen Schweiz und vor allem in der Lausitz.



Die Stiftung sammelt gemeinsam mit der Marketing-Initiative des Freistaates "So geht Sächsisch" Spenden. Ein Baum koste fünf Euro, sagte Lindner. "Mit dieser Summe können wir ihn kaufen, pflanzen, pflegen und schützen, bis er stark ist." Für die Wiederaufforstungsprojekte arbeitet die Stiftung mit Kommunen, Kirchen, privaten Besitzern und auch dem Staatsbetrieb Sachsenforst zusammen, die alle Wald besitzen.