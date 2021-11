Gottesdienst Sächsische Landeskirche startet Hilfsaktion "Stollenpfennig"

Pünktlich zum 1. Advent hat das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" wieder seine Sammelaktion "Stollenpfennig" gestartet. Mehrere Hundert Bäckereien in Sachsen sind daran beteiligt. Der Erlös soll in diesem Jahr armen Ländern in Südamerika und auf dem afrikanischen Kontinent zukommen.