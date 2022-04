Sachsen: 13 Strafanzeigen wegen Verwendung des Z-Symbols

Mit dem Symbol versehen wurden laut sächsischem Innenministerium unter anderem Gebäude, der Briefkasten einer Grundschule, Werbeschilder, Buswartehäuschen, Firmen, Einkaufsmärkte sowie eine Fahrbahn. Allein am 2. April wurden demnach in der Erzgebirgsregion sechs Z-Symbole gemeldet. In Gornsdorf, Stollberg, Ehrenfriedersdorf, Lunzenau und zwei Mal in Thalheim wurde das Symbol gesprüht. Ende März kam es in Freital, Wurzen, Meißen und Auerbach dazu. In Leipzig trug am 26. März eine Person Bekleidung, auf der ein Z-Symbol sowie zwei Aufnäher, unter anderem eine Russland-Flagge, angebracht waren. Drei Tage später wurde das Symbol auf ein Fahrzeug in Lauta geklebt. Und auch in Burgstädt wurde ein Vorfall gemeldet. Dort gab es am 29. oder 30. März eine Schmiererei.