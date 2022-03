Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist auf Panzern und Uniformen der Russen häufig ein weißes "Z" zu sehen. Es steht für "Za Pobedu" - "Für den Sieg". Es wird auch außerhalb des Kriegsgebietes auf Gebäuden, an Autos und auf Kleidung sowie in sozialen Medien gezeigt. Anlass zur Prüfung des Symbols waren laut Justizministerium Aufrufe zu Kundgebungen in den sozialen Medien, vor allem bei Twitter - unter anderen auch in Dresden. Dabei sei mit dem "Z"-Symbol" die Unterstützung der russischen Invasionspolitik in der Ukraine zum Ausdruck gebracht worden.