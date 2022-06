Die zehn Landkreise und drei kreisfreien Städte in Sachsen sollen künftig eigenverantwortliche Regionalbudgets für den kommunalen Straßenbau bekommen. Nach Angaben von Finanzminister Hartmut Vorjohann stehen dann jährlich 115 Millionen Euro für Investitionen in Straßen und Brücken den Kommunen zur Verfügung.

Das sei ein sattes Plus ohne Einsparungen an anderer Stelle, so der CDU-Politiker, habe doch der Freistaat seinen Anteil auf 80 Millionen Euro nahezu verdoppelt, die weiteren 35 Millionen Euro stellten die Kommunen bereit. Verteilt werden sollen die Gelder an die Landkreise und kreisfreien Städte vor allem entsprechend ihrer Straßenkilometer.