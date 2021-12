In Teilen Sachsens müssen sich Fahrzeugführer und Fußgänger am Freitagmorgen auf Glätte einstellen. Es hat in der Nacht vielerorts geschneit, in höheren Lagen gibt es auch Glatteis durch überfrierende Nässe. Laut Polizei sind aktuell insbesondere das Erzgebirge, die Sächsische Schweiz und die Oberlausitz betroffen. (Stand: 10.12.2021, 06:00)