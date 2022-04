Andreas Rink: Für die Gesundheit problematisch wird es bei einer Dauerbelastung von 65 Dezibel am Tag und 55 Dezibel in der Nacht. Der Körper hat in der Nacht ein höheres Schlaf- und Ruhebedürfnis und verträgt in dieser Zeit noch weniger Lärm. Kommt es zu einer permanenten Lärmbelastung, steigt der Blutdruck und der Stress für den Körper, es kommt zu Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Direkte Hörschäden treten erst später auf und vor allem wenn der Lärm unmittelbar auf die Ohren einwirkt.