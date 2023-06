Sachsens stark befahrene Hauptverkehrsstraßen sind zu laut. Das kann bei Anwohnern zu Gesundheitsproblemen führen. Eine Untersuchung hat ergeben, dass rund 677.000 Einwohner durch Straßenlärm belästigt werden, teilte das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Mittwoch mi. In den nun veröffentlichten Lärmkarten können sich Betroffene über die Höhe der Lärmbelastung informieren, der sie an ihrem Wohnort ausgesetzt sind. Die Messungen fanden 2022 statt.