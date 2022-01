Die Aufkleber sorgen auch beim Parken für Unsicherheit. Dann, wenn zum Beispiel Zusatzschilder beklebt werden, die etwa Auskunft über eine gewisse Parkzeit oder ein eingeschränktes Halteverbot geben. Ob man dann zahlen muss, kommt auf den Einzelfall an, erklärt Jan Vorweg, Anwalt des Verkehrsrechts: "Da gibt es so eine Art Erkundigungspflicht, dass man schon nochmal schaut, ist da ein Halte- oder Parkverbotsschild. Wenn das nicht komplett zugeklebt ist, man es doch erkennen kann, stehen die Chancen nicht so gut, aus einem Bußgeldverfahren und Abschleppkosten heraus zu kommen."