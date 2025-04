Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des Deutschen Roten Kreuzes in Sachsen erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Wie der Landesverband mitteilte, soll am heutigen Donnerstag im Rettungsdienst Löbau und am Freitag im Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein die Arbeit niedergelegt werden. Für die Notfallrettung sowie den Krankenhausbetrieb sollen Notdienste die grundlegende Versorgung sicherstellen.

Bereits zu Wochenbeginn hatte die Belegschaft in Chemnitz-Rabenstein unter anderem für höhere Bonus-Zahlungen und eine kürzere Arbeitszeit demonstriert. Das DRK verwies auf Gehaltserhöhungen in den vergangenen Jahren und die Forderungen der Gewerkschaft zurück.



Scharfe Kritik äußerte die Gewerkschaft an der Streikbrecher-Prämie der Arbeitgeber in Löbau. So soll die Geschäftsführung des DRK Löbau zuvor Beschäftigten bis zu 50 Prozent Zuschlag sowie 50 Euro als Prämie angeboten haben, damit diese den Streik unterlaufen. Gewerkschaftssekretärin Theresa Menzel.