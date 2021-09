Im laufenden Tarifkonflikt im Groß- und Einzelhandel werden die Warnstreiks in Sachsen ausgeweitet. Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag und Freitag unter anderem in Chemnitz, Dresden und Leipzig Beschäftigte von Supermärkten sowie von Ikea und H&M zum Ausstand aufgerufen. Gestreikt wird beispielsweise auch bei Kaufland in Großpösna, Torgau und Leipzig-Schönau.

Am Rewe-Großhandelslager in Nossen sowie auf dem Richard-Wagner-Platz in Leipzig finden am Donnerstagvormittag Streikversammlungen statt. Schon seit Mittwoch befinden sich die Beschäftigten des Nossener Logistikzentrum im Arbeitskampf.

Große Gewinne im Lebensmittelhandel

In den Tarifverhandlungen fordert Verdi 4,5 Prozent mehr Lohn plus 45 Euro monatlich. Die Arbeitgeber bieten weniger als die Hälfte. Dafür zeige man kein Verständnis, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago. "Die Gewinne haben alle Planungen übertroffen, aber für die Beschäftigten soll es nur minimale Erhöhungen geben, die noch deutlich unter der Inflationsrate liegen", kritisiert er.

Gerade im Lebensmittelgroßhandel und Lebensmitteleinzelhandel wurden in den letzten anderthalb Jahren noch nie dagewesene Umsätze realisiert. Jörg Lauenroth-Mago Verdi

Die Arbeitgeber bieten nach Angaben eines Sprechers einen Drei-Jahresabschluss und für das erste Jahr nach zwei Nullmonaten ein Plus bei Löhnen und Gehältern von zwei Prozent an, für das zweite Jahr weitere 1,4 Prozent und für das dritte Jahr zwei Prozent. Für Unternehmen, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen waren, sollen die Erhöhungen je zehn Monate beziehungsweise sechs Monate später gezahlt werden. Die Verhandlungen gehen am Montag weiter.